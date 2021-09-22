Спалила прапор України і вибачилася "для галочки": як покарають школярку з Кам’янського

Дівчиною зацікавилися правоохоронні органи

У Кам’янському Дніпропетровської області 15-річна школярка у вівторок, 21 вересня, на відео спалила український прапор, а вже сьогодні заявила, що шкодує про скоєне.

Відповідне відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Стало відомо, що 15-річну порушницю звуть Єва Шапаренко. Після того, як в мережі поширили відео, де вона зі сміхом спалює український прапор, кажучи при цьому, що "він не мій", дівчину відразу ж виключили з модельної школи, де вона навчалася.

Однак історія цим не закінчилася і дівчиною зацікавилися правоохоронні органи. Проти неї було порушено кримінальну справу за статтею 338 (наруга над державним символом) Кримінального кодексу України.

Згідно санкції статті за скоєне 15-річній Єві загрожує штраф у розмірі 850 гривень або арешт на строк до шести місяців. Також за цією статтею людини можуть позбавити волі на термін до трьох років.

Також варто відзначити, що після активних обговорень інциденту в соцмережах, дівчина закрила сторінку в Instagram і написала "піду викину".

Судячи з відео з вибаченнями дівчини, в скоєному вона не сильно кається. Користувачі мережі говорять, що воно швидше було зроблено "для галочки", ніж зі щирих переживань.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, в Сумах студентка зривала прапори України з будівель і погрожувала їх спалити, її змусили вибачитися.