На школярку з Кам’янського, що спалила український прапор, завели кримінальну справу: що їй загрожує

Максимальна санкція статті — позбавлення волі на три роки.

Крім того, що дівчину з Кам’янського, яка спалила український прапор вигнали з модельної школи, їй загрожує і кримінальна відповідальність. Дівчині загрожує штраф, арешт або позбавлення волі відповідно до санкції статті 338 КК.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області в Facebook.

Слідчі порушили кримінальну справу за фактом наруги над державним символом. Слідство встановило, що на відео спалювання українського прапора в соцмережах фігурує школярка — 15-річна учениця місцевого закладу освіти.

Нагадаємо, відео в мережі з’явилося 21 вересня, на ньому неповнолітня спалює прапор і стверджує, що він "не її".

Коли ситуація набула розголосу, вона закрила сторінку в Інстаграмі і написала "піду викинусь".

Раніше "Телеграф" писав, що подібний випадок стався в Сумах, правда там обійшлося без шкідництва для державного символу. Дівчина-студентка записала відео з образами і загрожувала спалюванням прапора. Її також вирахували інтернет-користувачі і змусили вибачитися.

Також в Миколаївській райдержадміністрації прапор України використовували в нестандартних цілях — прикрили дірку в стелі.