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Прапор все стерпить? Чиновники Миколаївської райадміністрації прикрили недоліки будівлі (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Будівля РДА в Миколаєві
Будівля РДА в Миколаєві

У райадміністрації Миколаївського району придумали незвичайний і "патріотичний" спосіб ремонту.

Заходячи до кабінету до чиновника відвідувач бачить український прапор, але не на звичному місці на стіні або флагштоці, а на стелі. Таким чином підприємливі держслужбовці вирішили прикрити недоліки ремонту.

Про це пише редактор регіонального видання НикВести Олег Деренюга.

За його словами, прапор прикриває дірку в стелі. Фото було разміщене 17 вересня.

У чиєму саме кабінеті провели такий "ремонт" невідомо.

Держадміністрація Миколаївського району, також "подбала" і про туалетні справи співробітниць і відвідувачок закладу. В оголошенні на дверях туалету їх закликають стримувати позиви, а також оглядати результати своєї діяльності і прибирати за собою за допомогою щітки.

Раніше "Телеграф" уже писав як чиновники України потрапляють у незручні ситуації. Так, в Одеській області поздоровленням для мера став танець глави культурного відділу, це був балет. У Києві, глава Департаменту освіти міста публічно проностальгувала за Радянським Союзом, згадавши автомати з продажу води та багаторазові стакани.

Теги:
#Миколаїв #Чиновники #Прапор України #РДА #Миколаївський район
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