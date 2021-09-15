Топ-чиновниця КМДА оскандалились через ностальгію по СРСР

В історію потрапила Олена Фіданян.

Директор департаменту освіти і науки в КМДА, в якому не так давно проходив обшук прокуратури, викликала скандал в мережі опублікувавши пост з ностальгічними спогадами про епоху Радянського Союзу.

Свої думки вона опублікувала в Facebook.

Screenshot поста Олени Фіданян

У пості чиновниця згадала, що в СРСР не було коронавірусу, в автоматах на вулиці можна було пити воду і користуватися багаторазовими склянками, а також нагадала про вартість різних товарів, зокрема зошитів і бубликів з маком.

У коментарях користувачі нагадали також про те, що в Радянському Союзі репресували незгодних, а вибору "пити чи не пити" воду з-під крана не було. Також згадали і про практику замикати "неугодних" в психіатричних закладах.

У відповідь на подібні коментарі Фіданян зазначила, що згадує про хороше.

Серед користувачів навіть з’явилися версія про те, що сторінку зламали.

Відзначимо цікавий факт. "Альма-матер" директора департаменту освіти Київської міськдержадміністрації — Національний педуніверситет ім. М. П. Драгоманова. Саме там раніше викладала Євгенія Більченко.

"Телеграф" писав, що викладача звільнили через проросійські погляди і висловлювання, але вона виявилася не потрібна ні в Росії, ні в Україні.