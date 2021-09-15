Топ-чиновница КГГА оскандалились из-за ностальгии по СССР
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В историю попала Елена Фиданян.
Директор департамента образования и науки в КГГА, в котором не так давно проходил обыск прокуратуры, вызвала скандал в сети опубликовав пост с ностальгическими воспоминаниями про эпоху Советского Союза.
Свои мысли она опубликовала в Facebook.
В посте чиновница вспомнила, что в СССР не было коронавируса, в автоматах на улице можно было пить воду и пользоваться многоразовыми стаканами, а также напомнила про стоимость различных товаров, в частности тетрадей и бубликов с маком.
В комментариях пользователи напомнили также о том, что в Советском Союзе репрессировали несогласных, а выбора "пить или не пить" воду из-под крана не было. Также вспомнили и про практику запирать "неугодных" в психиатрических заведениях.
В ответ на подобные комментарии Фиданян отметила, что вспоминает о хорошем.
Среди пользователей даже появились версия о том, что страницу взломали.
Отметим интересный факт. "Альма-матер" директора департамента образования Киевской горгосадминистрации — Национальный педуниверситет им. М. П. Драгоманова. Именно там ранее преподавала Евгения Бильченко.
"Телеграф" писал, что преподавателя уволили из-за пророссийских взглядов и высказываний, но она оказалась не нужна ни в России, ни в Украине.
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