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Думала, меня "заберет" Россия или хотя бы ОПЗЖ: профессор Бильченко оказалась никому не нужной

Автор
И. Гамчук
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Думала, меня "заберет" Россия или хотя бы ОПЗЖ: профессор Бильченко оказалась никому не нужной Новость обновлена 28 августа 2021, 12:46
Евгения Бильченко

Профессор Евгения Бильченко пожаловалась на отсутствие помощи со стороны России и ОПЗЖ.

Преподаватель культурологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова Евгения Бильченко, которую в июле 2021 года сняли с должности из-за ее пророссийских взглядов и негативных высказываний об Украине, пожаловалась на отсутствие роботы и карьерного роста. Она возмутилась тем, что ее не подобрала "матушка Россия" и выразила надежду вернутся на должность преподавателя.

Об этом в субботу, 27 августа, Евгения Бильченко написала на своей странице в Facebook.

"Это такой прыжок с профессора кафедры до маргинала-фрилансера без будущего", — написала о своем нынешнем положении преподаватель.

По словам Бильченко, она с января 2021 года ждала, пока ее кто-то "подберет", но в ОПЗЖ отказались брать профессора на должность журналиста, а в России также никак не отреагировали на сложную ситуацию их сторонницы.

"Матушку мою тоже во мне что-то смущает", — написала Бельченко о РФ.

Она пожаловалась на то, что все потеряла и теперь никому не нужна.

По словам Бильченко, сейчас ей нужно выживать и заниматься литературными подработками, чтобы иметь деньги на еду.

"Я обладаю разными скиллами, чтобы не сдохнуть:редактура, корректура, помощь в написании стихов, романов и научных текстов, переводы", — заявляет профессор.

Бильченко смущает то, что нужно "круглосуточно фрилансить" — она потеряла все свободное время, имя ученого и реализацию как писателя.

Профессор заявила, что по закону в университете Драгоманова ей должны предоставить три места, поэтому выразила надежду на возобновление в должности.

"Уходить совсем или цепляться из вредности?" — спрашивает Бильченко.

Судя из ее слов, она "на зло" хочет вернуться в университет, хотя "на свободном рынке" ей уже стало интересно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что решение об отстранении с должности Бильченко из университета приняли 21 июля 2021 года.

Напоминаем, что в лекциях Бильченко обнаружили ряд нарушений, в том числе, проведение занятий на русском языке. Также она оскандалилась тем, что назвала закон о переводе сферы обслуживания на украинский язык "очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии".

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