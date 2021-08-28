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Думала, мене "забере" Росія або хоча б ОПЗЖ: професор Більченко виявилася нікому не потрібною

Автор
І. Гамчук
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Думала, мене "забере" Росія або хоча б ОПЗЖ: професор Більченко виявилася нікому не потрібною Новина оновлена 28 серпня 2021, 12:46
Євгенія Більченко

Професор Євгенія Більченко поскаржилася на відсутність допомоги з боку Росії і ОПЗЖ.

Викладач культурології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Євгенія Більченко, яку в липні 2021 року зняли з посади через її проросійські погляди і негативні висловлювання про Україну, поскаржилася на відсутність роботи та кар’єрного зростання. Вона обурилася тим, що її не підібрала "матінка Росія" і висловила надію повернутися на посаду викладача.

Про це в суботу, 27 серпня, Євгенія Більченко написала на своїй сторінці в Facebook.

"Це такий стрибок з професора кафедри до маргінала-фрілансера без майбутнього", — написала про своє теперішнє становище викладач.

За словами Більченко, вона з січня 2021 роки чекала, поки її хтось "підбере", але в ОПЗЖ відмовилися брати професора на посаду журналіста, а в Росії також ніяк не відреагували на складну ситуацію їх прихильниці.

"Матінку мою теж в мені щось бентежить", — написала Більченко про РФ.

Вона поскаржилася на те, що все втратила і тепер нікому не потрібна.

За словами Більченко, зараз їй потрібно виживати і займатися літературними підробітками, щоб мати гроші на їжу.

"Я володію різними скілами, щоб не здохнути: редактура, коректура, допомога в написанні віршів, романів і наукових текстів, переклади", — заявляє професор.

Більченко бентежить те, що потрібно "цілодобово фрілансити" — вона втратила весь вільний час, ім’я вченого і реалізацію як письменника.

Професор заявила, що згідно із законом в університеті Драгоманова їй повинні надати три місця, тому висловила надію на поновлення на посаді.

"Йти зовсім або чіплятися зі шкідливості?" — запитує Більченко.

Судячи з її слів, вона "на зло" хоче повернутися в університет, хоча "на вільному ринку" їй вже стало цікаво.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рішення про відсторонення з посади Більченко з університету ухвалили 21 липня 2021 року.

Нагадуємо, що в лекціях Більченко виявили ряд порушень, у тому числі проведення занять російською мовою. Також вона викликала скандал тим, що назвала закон про переведення сфери обслуговування на українську мову "черговим опухлим лімфовузлом на тілі онкохворої американської колонії".

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