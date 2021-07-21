Скандальную пророссийскую преподавателя таки уволили из Киевского педуниверситета (фото)

В Киеве 21 июля в Национальном педагогическом университете им. М. П. Драгоманова уволили с должности преподавателя Евгению Бильченко из-за антиукраинских взглядов - еще в феврале 2021 года ее отстранили от преподавания.

Об этом написала в среду, 21 июля, сама Бильченко на своей странице в Facebook.

Бывшая профессор кафедры культурологии и философской антропологии жалуется своим подписчикам, что ради ее увольнения в университете ликвидировали целую кафедру, ведь начальство якобы не смогло доказать ни профнепригодность, ни аморальный поступок.

Также женщина говорит, что за время отстранения от педагогической деятельности, она углубилась в научную и показала хорошие результаты.

Бильченко заявила, что с удовольствием работала с российскими учеными и абсолютно не жалеет по этому поводу.

А также заявила, что на ее примере мир должен узнать, "как в Украине обходятся с политическими инакомыслящими".

Как сообщалось, Бильченко назвала закон о переводе сферы обслуживания на украинский язык "очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии", но увольнять ее после этого не собирались.

Однако после лекциях Бильченко обнаружили ряд нарушений, в том числе проведение занятий на русском языке.