Профессор киевского вуза оскандалилась словам об украинском языке и неонацистах, но увольнять ее не планируют

Писательница и профессор Евгения Бильченко, которая недавно назвала закон о переводе сферы обслуживания на украинский язык "очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии", заявила, что получила от ректора НПУ им. Драгоманова заверение, что увольнять ее не будут.

Об этом она написала в Фейсбук.

На днях Бильченко выдала ряд заявлений относительно языкового закона, а также о процветающем "фашизме" и "человеконенавистнической идеологии".

В своем новом посте Бильченко вновь обратилась к "экстремистам, неонацистам и прочие хулиганским комментаторам" .

"Только что беседовала с ректором НПУ Виктором Петровичем Андрущенко. Очевидно, что он находится под давлением. Но! Я получила от него заверение, что он несёт ответственность за свои слова и что он лично меня увольнять не собирается", - написала она.

Как сообщалось ранее, 16 января языком сферы обслуживания в Украине стал украинский. Закон обязал работников предприятий, организаций и учреждений оказывать услуги клиентов на государственном языке. Нарушителям же грозит штраф от 5100 до 6800 грн.