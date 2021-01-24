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Обслуживание на украинском языке: когда и кого начнут штрафовать

Обслуживание на украинском языке: когда и кого начнут штрафовать
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Языковой омбудсмен Тарас Кремень объяснил в каких случаях будут штрафовать нарушителей закона о переходе сферы обслуживания на украинский язык. 

Об этом он рассказал "Радио.Свободе". 

По его словам штрафовать начнут с 16 июля 2022 года. 

"Но это только для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, и по отношению к которым мы получаем постоянные жалобы", - сказал Кремень, добавив, что достаточно две жалобы для открытия дела. 

Он подчеркнул, что эти штрафы можно будет оспорить в суде. 

Как сообщалось ранее, 16 января языком сферы обслуживания в Украине стал украинский. Закон обязал работников предприятий, организаций и учреждений оказывать услуги клиентов на государственном языке. Нарушителям же грозит штраф от 5100 до 6800 грн. 

Больше об особенностях закона читайте в материале "Телеграф": Обслуживание на украинском языке: где обязаны использовать и какие штрафы применяются для нарушителей (инфографика).

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Украинский язык, Штрафы, Тарас Кремень.
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