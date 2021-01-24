Обслуживание на украинском языке: когда и кого начнут штрафовать

Языковой омбудсмен Тарас Кремень объяснил в каких случаях будут штрафовать нарушителей закона о переходе сферы обслуживания на украинский язык.

Об этом он рассказал "Радио.Свободе".

По его словам штрафовать начнут с 16 июля 2022 года.

"Но это только для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, и по отношению к которым мы получаем постоянные жалобы", - сказал Кремень, добавив, что достаточно две жалобы для открытия дела.

Он подчеркнул, что эти штрафы можно будет оспорить в суде.

Как сообщалось ранее, 16 января языком сферы обслуживания в Украине стал украинский. Закон обязал работников предприятий, организаций и учреждений оказывать услуги клиентов на государственном языке. Нарушителям же грозит штраф от 5100 до 6800 грн.

Больше об особенностях закона читайте в материале "Телеграф": Обслуживание на украинском языке: где обязаны использовать и какие штрафы применяются для нарушителей (инфографика).