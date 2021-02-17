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В скандале вокруг профессорши Бильченко случился новый поворот

В скандале вокруг профессорши Бильченко случился новый поворот
Обновлено 15:36 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В лекциях профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгении Бильченко нашли ряд нарушений. 

Члены рабочей группы университета проводили проверку онлайн-лекций, которые Бильченко проводила во время дистанционного обучения, передает Укринформ.

Сообщается, что в проанализированных лекциях имеются ошибки, которые ставят под сомнение владение профессором необходимыми для преподавания знаниями.

"Значительная часть лекций, которые профессор прочитала студентам и обнародовала на YouTube-канале, были на русском языке", что нарушает законы Украины

"Членами комиссии также выявлены факты словесного поношения коллег-культурологов, оскорбления достоинства коллег и идейных оппонентов, использование языка ненависти профессором Бильченко во время лекций для студентов бакалавриата и магистратуры", - сообщила пресс-служба университета.

Для дальнейшей оценки работы преподавателя рабочая группа рекомендовала руководству университета создать рабочую комиссию, а также привлечь других специалистов, которые не работают в НПУ имени Драгоманова.

Декану факультета рабочая группа рекомендовала временно отстранить Бильченко от исполнения учебных должностных обязанностей на время деятельности вышеуказанной рабочей комиссии.

Напомним, скандал с преподавателем НПУ имени Драгоманова Евгенией Бильченко разгорелся после того, как она раскритиковала усиление действия языкового закона в Украине. 

Так, 18 января она назвала его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии" и заявила о "фашизме" в Украине.

Профессорша вуза с пророссийскими взглядами теперь учится вязать крючком. Итоги скандала

Такое заявление профессора вызвала бурю возмущения среди коллег, студентов и обычных украинцев. Бильченко засыпали негативными комментариями в соцсетях. 

После чего, она заявила, что устала от постоянной травли и запугивания и закрыла доступ к своим страницам в соцсети.

В МОН заявили, что языковой вопрос должен обсуждаться толерантно. А в университете ее высказывания назвали антиукраинскими. Профессора отстранили от преподавания, но не уволили. 

Кроме того, Бильченко в течение последних лет находится в базе сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 450

Все по теме:

языковый закон, Миротворец, Евгения Бильченко, НПУ имени Драгоманова.
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