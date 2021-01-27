Языковой скандал в университете Драгоманова: выяснилась позиция Министерства образования

В Министерстве образования и науки прокомментировали ситуацию, которая сложилась после заявлений преподавательницы национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко об украинском языке и международном статусе государства.

"Тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе, исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он состоит в заботе о государственном языке, что является важным для страны", – сообщается в публикации на странице в МОН.

Кроме того, в министерстве считают, что рано или поздно все украинцы консолидируются вокруг единой позиции о языке: "Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все – украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке. Наша задача, как общества, которое постоянно развивается, – прийти к единой системе координат".

Напомним, преподаватель философии и культурологии НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко, раскритиковав новые нормы закона о функционировании государственного языка, спровоцировала скандал. Бильченко назвала закон "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии".

Таким скандальным постом в Facebook профессор вызвала бурю возмущения среди коллег, студентов вуза и простых украинцев. В сети уже несколько дней комментируют заявления Бильченко.

А на днях студентка этого университета попросила отчислить ее по собственному желанию, так как она "не может продолжать учебу в заведении, которое "порочит все принципы государственного высшего образования".