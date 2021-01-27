Скачать
Среда, 27.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине
Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине
Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу
Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу
Разумков усомнился в возможности проведения референдума в ближайшее время
Разумков усомнился в возможности проведения референдума в ближайшее время

Языковой скандал в университете Драгоманова: выяснилась позиция Министерства образования

Языковой скандал в университете Драгоманова: выяснилась позиция Министерства образования
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Министерстве образования и науки прокомментировали ситуацию, которая сложилась после заявлений преподавательницы национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко об украинском языке и международном статусе государства.

"Тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе, исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он состоит в заботе о государственном языке, что является важным для страны", – сообщается в публикации на странице в МОН.

Кроме того, в министерстве считают, что рано или поздно все украинцы консолидируются вокруг единой позиции о языке: "Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все – украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке. Наша задача, как общества, которое постоянно развивается, – прийти к единой системе координат".

Напомним, преподаватель философии и культурологии НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко, раскритиковав новые нормы закона о функционировании государственного языка, спровоцировала скандал.  Бильченко назвала закон "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии". 

Таким скандальным постом в Facebook профессор вызвала бурю возмущения среди коллег, студентов вуза и простых украинцев. В сети уже несколько дней комментируют заявления Бильченко.

А на днях студентка этого университета попросила отчислить ее по собственному желанию, так как она "не может продолжать учебу в заведении, которое "порочит все принципы государственного высшего образования".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 137

Все по теме:

Украинский язык, МОН, Евгения Бильченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Путина придумали, на кого списать дворец в Геленджике
02 В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты
03 Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
04 Байден пригрозил Путину "решительным" ответом на угрозы - Белый дом
05 Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Киевом трагически погиб ветеран АТО
Под Киевом трагически погиб ветеран АТО
Названо условие, при котором люди никогда не смогут победить коронавирус
Названо условие, при котором люди никогда не смогут победить коронавирус
В сеть слили фото пыточной тюрьмы &quot;Изоляция&quot; в Донецке
В сеть слили фото пыточной тюрьмы "Изоляция" в Донецке
Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь