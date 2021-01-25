Скачать
Понедельник, 25.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги 25 января: окончание "локдауна" и тарифные протесты
Итоги 25 января: окончание "локдауна" и тарифные протесты
Не стал портить настроение в день рождения: Дубинский ответил на две просьбы Зеленского (видео)
Не стал портить настроение в день рождения: Дубинский ответил на две просьбы Зеленского (видео)
"Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
"Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
Путин прокомментировал фильм Навального о его дворце в Геленджике
Путин прокомментировал фильм Навального о его дворце в Геленджике

Студентка университета имени Драгоманова решила отчислиться из-за профессорши с пророссийскими взглядами

Студентка университета имени Драгоманова решила отчислиться из-за профессорши с пророссийскими взглядами
Обновлено 22:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

На фоне разгоревшегося скандала вокруг заявлений профессора НПУ им.Драгоманова Евгении Бильченко об украинском языке и "процветающем фашизме", студенты ВУЗ-а предпринимают ответные шаги. 

Так украинская художница и студентка первого курса магистратуры НПУ Мария Прошковская попросила отчислить ее по собственному желанию. Об этом она написала в Facebook.

"Профессор Бильченко не уважает страну в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны, считает войну России против Украины гражданской войной, демократически избранную власть - неонацистским режимом. Кроме того она публично заявляет о дружбе с Захаром Прилепиным (российский политик, поддерживающий боевиков ОРДЛО, - ред.), выступает на телеканалах "ДНР", Клименко и российском телевидении, где рассказывает о том, как ее здесь угнетают. Прямо в Фейсбук заявляет также о том, что она вместе с руководством университета "подтирается жалобами", которые на нее поступают", - написала она. 

Прошковская отмечает, что не может продолжать учебу у профессора и в заведении, которое "порочит все принципы государственного высшего образования". 

Как сообщалось ранее, 16 января языком сферы обслуживания в Украине стал украинский. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 5100 до 6800 грн для работников предприятий, организаций и учреждений, которые отказываются оказывать услуги клиентам на государственном языке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 249

Все по теме:

Киев, Украинский язык, Российский язык, Мария Прошковская, Евгении Бильченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Есть люди, которые никогда не заболеют коронавирусом: кто эти счастливчики
02 "Слуг народа" собирают на заседание из-за Витренко: что об этом известно
03 Путин прокомментировал фильм Навального о его дворце в Геленджике
04 Путин обзавидуется: какие дворцы и имения выстроили украинские олигархи и политики
05 В Одессе после падения с 19 этажа разбился ребенок: соседи рассказали о проблемах в семье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Пусть сыграет на бис&quot;: активисты принесли &quot;привет из прошлого&quot; под Офис президента (видео)
"Пусть сыграет на бис": активисты принесли "привет из прошлого" под Офис президента (видео)
Снайпер боевиков &quot;ЛНР&quot; тяжело ранил украинского защитника: подробности
Снайпер боевиков "ЛНР" тяжело ранил украинского защитника: подробности
Украина прижала Россию в ПАСЕ
Украина прижала Россию в ПАСЕ
В Мариуполе ребенок вернулся из детсада с химическим ожогом: что случилось
В Мариуполе ребенок вернулся из детсада с химическим ожогом: что случилось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь