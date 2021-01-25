Студентка университета имени Драгоманова решила отчислиться из-за профессорши с пророссийскими взглядами

На фоне разгоревшегося скандала вокруг заявлений профессора НПУ им.Драгоманова Евгении Бильченко об украинском языке и "процветающем фашизме", студенты ВУЗ-а предпринимают ответные шаги.

Так украинская художница и студентка первого курса магистратуры НПУ Мария Прошковская попросила отчислить ее по собственному желанию. Об этом она написала в Facebook.

"Профессор Бильченко не уважает страну в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны, считает войну России против Украины гражданской войной, демократически избранную власть - неонацистским режимом. Кроме того она публично заявляет о дружбе с Захаром Прилепиным (российский политик, поддерживающий боевиков ОРДЛО, - ред.), выступает на телеканалах "ДНР", Клименко и российском телевидении, где рассказывает о том, как ее здесь угнетают. Прямо в Фейсбук заявляет также о том, что она вместе с руководством университета "подтирается жалобами", которые на нее поступают", - написала она.

Прошковская отмечает, что не может продолжать учебу у профессора и в заведении, которое "порочит все принципы государственного высшего образования".

Как сообщалось ранее, 16 января языком сферы обслуживания в Украине стал украинский. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 5100 до 6800 грн для работников предприятий, организаций и учреждений, которые отказываются оказывать услуги клиентам на государственном языке.