Профессорша Бильченко из университета Драгоманова пожаловалась на проблемы со здоровьем после скандала

Скандальная профессор культурологии НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко после того, как ее отстранили от проведения занятий после ее заявлений об украинском языке заявила, что "не выдержала издевательств" и объявила "карантин" на странице в Фейсбук.

Соответствующее сообщение она обнародовала в ФБ.

В своем обращении он написала, что "издевательства" поддержали ее коллеги, лишив ее педагогического призвания.

"Я намерена искать фриланс, больше мне в этой стране - ничего не хочется: ни науки, ни педагогики, ни сцены, ни поэзии", - написала она.

Также Бильченко пожаловалась, что у нее начались кишечные кровотечения и вскоре ее ждет колоноскопия.

Как сообщалось ранее, Бильченко ранее назвала закон о переводе сферы обслуживания на украинский язык "очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии", чем спровоцировала скандал.