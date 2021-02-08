Профессорша вуза с пророссийскими взглядами теперь учится вязать крючком. Итоги скандала

Профессора культурологии НПУ им. Михаила Драгоманова Евгению Бильченко все-таки отстранили от преподавания после ее негативных высказываний об украинском языке. Сейчас лекции педагога проверяются экспертами.

Информацию, о временном прекращении преподавательской деятельности разместила сама писательница на своей странице в Фейсбук. При этом она подчеркнула, что ей удалось сохранить за собой рабочее место.

"Не уволили. Не опережайте события, не уволили. Не могут меня уволить: нет такой статьи "за пост в фейсбуке". Все мои 28 учебных программ - в порядке. Временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком", - сообщила Бильченко.

При этом она отметила, что в данный момент рабочая группа экспертов изучает ее лекции из открытых источников на предмет кремлевской пропаганды.

Напомним, ранее Евгения Бильченко, которая назвала закон о переводе сферы обслуживания на украинский язык "очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии", заявила, что получила от ректора НПУ им. Драгоманова заверение, что увольнять ее не будут.