Дружит с Прилепиным и поддерживает "ДНР": за что профессоршу Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова

Преподавательницу культурологии педагогического университета имени Драгоманова Евгению Бильченко, которая не раз эмоционально и пренебрежительно высказывалась об украинском языке и Украине, уволили, а ее кафедру философии и антропологии - ликвидировали. На днях профессор обнародовала на своей странице в Facebook письмо из отдела кадров.

И хотя в документе говорится о том, что должность Бильченко через два месяца подлежит сокращению, а ей предлагают выбрать любую другую свободную вакансию, профессор твердо утверждает, что кафедру ликвидировали ради того, чтобы она ушла из университета. Причиной увольнения преподаватель называет свои политические взгляды.

"Меня уволили ... Ну, вот. Ради этого пошли на ликвидацию целой кафедры. Не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок - ничего из того, что вешали", - написала преподавательница.

Также она добавила, что в период отстранения от педагогической работы активно занималась научной деятельностью, плотно сотрудничая с коллегами из России.

Этой истории с увольнением предшествовал ряд скандалов, связанных с фамилией одиозной профессора.

Зимой преподавательница оказалась в центре внимания из-за пренебрежительные высказывания, комментируя на своей странице в Facebook закон об украинском языке в сфере обслуживания.

"... этот закон - лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии", - написала профессор.

Кроме того, Бильченко добавила, что она является представителем "русской цивилизации" и наоборот сейчас сознательно переходит на русский язык в сфере обслуживания. А также подчеркнула, что не может смотреть, как "испуганно перестраивается под новый маразм" ее "бедный, непобедимый народ".

В другой заметке профессор продолжила антиукраинскую тему, называя языковой закон "фашизмом". Подстрекая своих подписчиков в социальных сетях поддержать ее позицию, Бильченко намекнула, что "они" придут за каждым.

"Друзья, вас всех ждет то, что вы видите в тысячах мракобесных комментариях здесь. Вас не пожалеют. Сначала они приходят за марксистами, потом - за русскими. А когда они придут за вами, вас больше некому будет защищать", - написала профессор.

Оба сообщения вызвали бурю негативных эмоций между пользователями социальных сетей, а значительная часть коллег и студентов вуза высказались за недопустимость работы преподавателя с антиукраинскими убеждениями в вузе. Одноим из ярких заявлений стало публичное письмо первокурсницы Марии Прошковской, которая попросила ректорат отчислить ее из университета в связи с отсутствием реакции на ситуацию с преподавательницей.

"...Бильченко не уважает страну в которой живет, работает и зарабатывает. Не уважает язык этой страны, считает войну России против Украины гражданской, а демократически избранную власть - неонациским режимом. Кроме того, она публично заявляет о дружбе с Захаром Прилепиным, выступает на телеканалах "ДНР", Клименко и российском телевидении, где рассказывает о том, как ее здесь угнетают ... ", - возмущалась студентка.

По словам Прошковской, проблема не только в личной позиции профессора. Дело в том, что она системно «промывала» мозги студентам, транслируя личные взгляды как истину. Чтобы понять весь ужас ситуации Мария посоветовала руководству вуза посмотреть канал Бильченко на YouTube.

На фоне скандала в университете создали комиссию, которая должна была изучить деятельность профессора. В результате ее временно отстранили от преподавательской деятельности, поставив под сомнение уровень знаний из-за нарушений в ее онлайн-лекциях, которые обнаружили во время проверки.

Также в университете сообщали, что занимаются изучением антиукраинских заявлений преподавательницы в соцсетях и попросили граждан на основании мнений Бильченко "не делать поспешных обобщений относительно качества университетской профессуры вуза". А председатель профсоюзной организации Иван Горбачук заявил, что в университете считают публикации Бильченко антиукраинскими и антинародными.