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Чергові обшуки в КМДА: в цей раз під удар потрапив Департамент освіти

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Чергові обшуки в КМДА: в цей раз під удар потрапив Департамент освіти Новина оновлена 18 серпня 2021, 15:13
Обшук в КМДА

Чиновників запідозрили у нецільовому використанні коштів.

Столична прокуратура і поліція проводять обшуки в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації. Це вже другий візит відомства в КМДА на цьому тижні. У понеділок силовики прийшли з візитом в Департамент транспортної інфраструктури. Приводом для обшуків в Департаменті освіти стало нецільове використання коштів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва в Facebook.

За матеріалами слідства, чиновники вносили до плану використання бюджетних коштів такі пункти, які не були передбачені бюджетом столиці та відповідними розпорядженнями. Сума використаних коштів — більше мільйона гривень. На думку прокуратури таким чином їх намагалися привласнити.

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Факти, які є в розпорядженні прокуратури, вказують на зловживання в 2019-2020 роках. Ці гроші були призначені для обслуговування індивідуальних теплових пунктів і вузлів обліку тепла в школах Києва.

Поліція Києва також обшукує одне з комунальних підприємств, яке займається енергозбереженням в адміністративних будинках столиці.

Раніше "Телеграф" писав, що з обшуками в КМДА приходили і в липні — тоді Департамент транспортної інфраструктури обшукували Служба безпеки України і Госбюро розслідувань.

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