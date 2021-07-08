СБУ и ГБР нагрянули с обысками в департамент КГГА и "Киевавтодор": что случилось

Департамент транспортной инфраструктуры столичной городской администрации и КК "Киевавтодор" в четверг, 8 июля, обыскивали правоохранители. Служба безопасности Украины (СБУ) и следователи Государственного бюро расследований (ГБР) работают над делом о закупке "Киевавтодором" техники.

Об этом сообщают на сайте КГГА.

Обыск проводят на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда. Криминальное дело, которое расследует ГБР, в частности касается техники для внесения жидких хлоридов.

В КГГА обыски называют "политическим давлением". В сообщении утверждают, что закупки производились по процедуре официальных публичных закупок, а также сообщили, что Департамент транспортной инфраструктуры и коммунальная корпорация "Киевавтордор" предоставили все документы.

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