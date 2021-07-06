В Киеве неизвестные "заминировали" КГГА и ряд торговых центров: требуют полбиткоина (видео)

У киевских "минеров" случилось очередное обострение, а потому поступило сообщение о минировании здания городской администрации, ТЦ "Ocean Plaza", а также ряда ТЦ в Шевченковском районе.

Об этом сообщает Сегодня.

Аноним, сообщивший о минировании КГГА, потребовал выкуп в размере половины биткоина. По нынешнему курсу это примерно 465,6 тысячи гривен.

Из здания КГГА началась эвакуация. Впрочем, по сообщению полиции, данные о наличии взрывоопасных предметов пока не подтверждаются.





Кроме того, в сети показали, что происходит в ТЦ "Ocean Plaza".

"Только что поступило сообщение об эвакуации в торговом центре OceanPlaza. Причина стандартная - анонимный звонок о минировании", - сообщает "Київ Оперативний".

Как сообщалось ранее, в июне пьяный парень "заминировал" ТЦ в Запорожье и потребовал миллион долларов выкупа и вертолет. Тогда его удалось быстро вычислить. За подобные выходки "минерам" светит от 2 до 6 лет лишения свободы.