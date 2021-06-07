Всё по классике: житель Запорожья требовал $1 млн и вертолет, угрожая подрывом ТРЦ

В Запорожье пьяный мужчина "заминировал" ТРЦ "Украина" и потребовал 1 миллион долларов и вертолет.

Как сообщает пресс-служба полиции области, инцидент произошел вечером 5 июня.

Правоохранители эвакуировали из здания около 400 человек и провели проверку, в ходе которой взрывоопасных предметов выявлено не было.

В ходе переговоров минер уменьшил свои требования до 15 тысяч долларов, но к тому времени его местонахождения уже было установлено.

Полицейские обнаружили мужчину 2000 года рождения в состоянии алкогольного опьянения в квартире, где он проживал. Против него открыто дело по ст. 208 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Таким образом пьяная выходка может обернуться для местного жителя лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Как сообщалось ранее, в Киеве, пенсионер спустился с крыши на балкон чужой квартиры и взял в заложники женщину.