В Киеве пенсионер-грабитель проник в квартиру с крыши и взял в заложники женщину (фото)

В воскресенье, 6 июня, в Деснянском районе Киеве проходила спасательная операция по освобождению женщины, которую взял в заложники грабитель.

Об этом информируют в пресс-службе столичного главка.

Сообщается, что сообщение об ограблении и лишении свободы поступило копам около 23:00 от подруги потерпевшей. Как выяснилось, под ночь на Лесковской в квартиру киевлянки на 9 этаже с крыши через окно забрался неизвестный.

Увидев внутри хозяйку, грабитель схватил со стола нож и начал угрожать расправой. Каким-то чудом женщина смогла набрать подругу, а та - полицию.

На место прибыли спецназовцы КОРДа, которые провели переговоры с 68-летним преступником, и тот открыл дверь.

Сейчас с потерпевшей работают психологи, а в отношении грабителя открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Пенсионеру грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, в Кривом Роге задержали грабителя, напавшего на продавщицу магазина.