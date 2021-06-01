Бил молотком по голове и порезал шею: в Кривом Роге задержали грабителя, напавшего на продавщицу магазина (фото, видео)

Утром во вторник, 1 июня, в Покровском районе Кривого Рога в магазин зашел мужчина с молотком в руках, нанес им многочисленные удары по голове продавщице и порезал ей шею канцелярским ножом, а затем завладел выручкой из кассы и ее имуществом и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Днепропетровской области.

"Причинив тяжелые телесные повреждения женщине, злоумышленник завладел цепочкой, браслетом, мобильным телефоном потерпевшей, а также деньгами из кассы магазина", - говорится в сообщении.

Пострадавшая с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу.

В ходе проведенных оперативных мероприятий правоохранители задержали преступника. Им оказался 32-летний местный житель. Сейчас злоумышленник задержан.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, 24 мая в Черноморске Одесской области произошел погром и попытка ограбления в универмаге "Центральный": грабитель облил прилавок бензином и требовал оружие.