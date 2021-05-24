Облил прилавок бензином и требовал оружие: под Одессой произошел погром в универмаге (фото)

В понедельник, 24 мая, в Черноморске Одесской области произошел погром в универмаге "Центральный" на проспекте Мира.

Об этом сообщает местный портал IT-3.

Известно, что мужчина рассматривал часы, которые, в итоге, решил украсть со словами: "Выпишите мне чек". Продавец потребовала вернуть товар, на что грабитель среагировал неожиданно: облил прилавок горючей жидкостью и пытался его поджечь.

Когда устроить пожар не удалось, мужчина направился вглубь универмага - в отдел оружия, где попросил показать два травматических пистолета. Продавцы же не растерялись и вместо того, чтобы обслужить клиента, нажали на "тревожную кнопку".

Сейчас горе-покупатель находится в полиции, объясняя мотивы своих действий.

Напомним, в Киеве пьяная автоледи въехала в несколько припаркованных автомобилей и устроила погром.