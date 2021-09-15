"Могли б просто грошей подарувати": чиновниця міськради станцювала "Лебедине озеро" меру Чорноморська (відео)

Мер танцем залишився задоволений.

У Чорноморську, що в Одеській області, начальниця відділу культури міськради Юлія Крістанова станцювала для мера Василя Гуляєва.

Як повідомляє "Думська", сюрприз був організований до дня народження Гуляєва, а танець був виконаний прямо в сесійній залі після наради.

На кадрах поширених в мережі видно, що чиновниця під оплески вимовила привітання меру, а потім виконала фрагмент танцю з "Лебединого озера".

Сам Гуляєв зазначив, що не знав про підготовку заходу та назвав його "приємним сюрпризом".

Він також додав, що подання було коректним і не завадило засіданню.

Користувачі мережі, втім, подібний танець не оцінили.

Як повідомлялося раніше, в Київському університеті культури (КУК) відкриють перший факультет для навчання Тік-Ток блогерів. Примітно, що він стане не тільки першим в Україні, а й першим у світі.