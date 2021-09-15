"Могли бы просто денег подарить": чиновница горсовета станцевала "Лебединое озеро" мэру Черноморска (видео)
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Мэр танцем остался доволен.
В Черноморске, что в Одесской области, начальница отдела культуры горсовета Юлия Кристанова станцевала для мэра Василия Гуляева.
Как сообщает "Думская", сюрприз был организован ко дню рождения Гуляева, а танец был исполнен прямо в сессионном зале после совещания.
На кадрах распространенных в сети видно, что чиновница под аплодисменты произнесла поздравление мэру, а затем исполнила фрагмент танца из "Лебединого озера".
Сам Гуляев отметил, что не знал о готовящемся мероприятии и назвал его "приятным сюрпризом".
Он также добавил, что представление было корректным и не помешало заседанию.
Пользователи сети, впрочем, подобный танец не оценили.
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