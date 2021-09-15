"Могли бы просто денег подарить": чиновница горсовета станцевала "Лебединое озеро" мэру Черноморска (видео)

Мэр танцем остался доволен.

В Черноморске, что в Одесской области, начальница отдела культуры горсовета Юлия Кристанова станцевала для мэра Василия Гуляева.

Как сообщает "Думская", сюрприз был организован ко дню рождения Гуляева, а танец был исполнен прямо в сессионном зале после совещания.

На кадрах распространенных в сети видно, что чиновница под аплодисменты произнесла поздравление мэру, а затем исполнила фрагмент танца из "Лебединого озера".

Сам Гуляев отметил, что не знал о готовящемся мероприятии и назвал его "приятным сюрпризом".

Он также добавил, что представление было корректным и не помешало заседанию.

Пользователи сети, впрочем, подобный танец не оценили.

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