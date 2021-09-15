В університеті Поплавського відкриють перший у світі факультет TikTok

TikTokє одним з найбільш скачуваних додатків у всьому світі.

У Київському університеті культури (КУК), президентом якого є народний артист України Михайло Поплавський, відкриють перший в Україні і світі факультет TikTok. Відповідати за новий напрям буде випускниця КУК і керівник культурно-творчого відділу Лілія Можаєва.

Про це сам Поплавський повідомив в Інстаграм.

"Співочий ректор" зазначив, що сьогодні TikTok — найпопулярніша соціальна мережа у молоді. Тому щоб не відставати від трендів Університет культури відкриє у себе такий факультет. Він стане першим не тільки в Україні, але і у світі.

Деяких користувачів мережі здивувало такий напрямок у ВНЗ. "Тік-ток головного мозку", — прокоментував передплатник Поплавського. Відзначимо, що Поплавський і сам є активним користувачем TikTok.

TikTok — це платформа для створення і перегляду коротких відео. Додаток запустили влітку 2018 року, і на цей момент він є одним з найбільш скачуваних додатків у всьому світі. На сьогодні популярні блогери заробляють в цій соцмережі мільйони.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Михайло Поплавський заявляв, що готовий залишити свій пост ректора і навіть піти з шоу-бізнесу. Однак поки що 71-річний народний артист все ще цього не зробив.