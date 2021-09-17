Флаг все стерпит? Чиновники Николаевской райадминистрации прикрыли недостатки здания (фото)
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В райадминистрации Николаевского района придумали необычный и "патриотичный" способ ремонта.
Заходя в кабинет к чиновнику посетитель видит украинский флаг, но не на привычном месте на стене или флагштоке, а на потолке. Таким образом предприимчивые госслужащие решили прикрыть недостатки ремонта.
Об этом пишет редактор регионального издания НикВести Олег Деренюга.
По его словам, флаг прикрывает дыру в потолке. Фото было размещено 17 сентября.
В чьем именно кабинете провели такой "ремонт" неизвестно.
Госадминистрация Николаевского района, также "позаботилась" и про туалетные дела сотрудниц и посетительниц учреждения. В объявлении на двери туалета их призывают сдерживать позывы, а также осматривать результаты своей деятельности и убирать за собой с помощью щетки.
Ранее "Телеграф" уже писал как чиновники Украины попадают в неловкие ситуации. Так, в Одесской области поздравлением для мэра стал танец главы культурного отдела, это был балет. В Киеве, глава Департамента образования города публично проностальгировала по Советскому Союзу, вспомнив автоматы по продаже воды и многоразовые стаканы.
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