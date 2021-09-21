У Кам’янському дівчина спалила український прапор: "карма" наздогнала миттєво (відео)

Після скандалу, дівчину відрахували з модельної школи.

У місті Кам’янське, що в Дніпропетровській області, дівчина на камеру спалила український прапор.

Відповідне відео розлетілося мережею і викликало бурхливу реакцію користувачів.

"Обдовбана дура на камеру спалює український прапор, хихикає і іронізує, що це "не її прапор". І не боїться", — написав користувач твіттеру Ілля Айзін.

Як виявилося, дівчина відвідувала місцеву модельну школу, однак після резонансу в мережі її звідти оперативно виключили.

"На наш превеликий жаль, одна з наших учениць зробила абсолютно неприпустимий вчинок стосовно державної символіки. Ми не можемо залишити дану ситуацію без уваги та публічно заявляємо, що дана учениця виключена з нашої школи", — повідомляється в інстаграм навчального закладу.

В цей час, профіль дівчини в інстаграму закритий.

Профіль дівчини в Інстаграм

Як повідомлялося раніше, двоюрідна сестра режисера і колишнього в’язня Кремля Олега Сенцова Наталія Каплан обматюкала України та заявила, що їде в Росію.

Сам Сенцов попросив прощення за таку поведінку сестри й зазначив, що це сталося на тлі депресії.