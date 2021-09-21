"Загострилася депресія": Сенцов виправдався за свою сестру, яка назвала Україну "найгіршою країною"

Режисер вибачився за слова двоюрідної сестри

Колишній вʼязень Кремля та український режисер Олег Сенцов після слів своєї двоюрідної сестри Наталі Каплан, яка аргесивно відправила країну "на**уй", заявив, що це сталося на фоні загострення депресії.

Про це він написав у вівторок, 21 вересня, на власній сторінці у Facebook.

Як зазначив Сенцов, йому прикро, що його сестрі зараз дуже погано, і на фоні загострення депресії вона написала ці емоційні пости. Крім того, режисер вибачився за слова Наталі Каплан і подякував за підтримку.

Екс-політвʼязень Кремля також закликав з розумінням поставитися до тяжкого психологічного стану його двоюрідної сестри та зазначив, що жінка у такому стані вже тривалий час.

Нагадаємо, двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан написала одразу три агресивних пости про Україну на власній сторінці у Facebook. Спочатку вона заявила, що "Україна — найгірша країна для еміграції", відправивши країну "нах*й". У другій публікації додала, що її потреби п’ять років ігнорувалися в Україні і заспокоїла тих, хто вважав її "запроданкою Путіну". А у третьому пості попросила від неї відписатися, адже "Сенцов вийшов з тюрми".

До слова, Наталія Каплан отримала українське громадянство у травні 2019 року. До цього вона була громадянкою Російської Федерації.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сенцов відповів, що думає про можливий похід Зеленського на другий термін.