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Сенцов: день арешту змінив життя, але я ні про що не шкодую

Сенцов: день арешту змінив життя, але я ні про що не шкодую
13:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Про це колишній політв'язень написав у Facebook.

Український письменник і режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов наголошує, що 10 травня 2014 року - день, коли його заарештували в окупованому Криму, - змінив його життя, але він ні про що не шкодує.

"10 травня. День, який змінив моє життя шість років тому. День арешту і катувань. Я ні про що не шкодую і нічого не хотів би змінити у своєму минулому, але прожити його ще раз мені б не хотілося. У кожного свій шлях та свій вибір. Я свій зробив ще на Майдані, і якщо було би потрібно, повторив те саме, нічого не зрікшись", - зазначив він.

Водночас Сенцов згадав про тих українців, які досі перебувають у полоні, чекають визволення і "сподіваються на нас та нашу Вітчизну".

Як повідомлялося, Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в окупованому Криму в травні 2014 року за обвинуваченням в нібито організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років ув'язнення у колонії суворого режиму, Кольченка - до 10 років ув'язнення. Обидва свою вину не визнали.

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Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі на півночі Росії.

В ув'язненні він 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

7 вересня 2019 року Сенцова, Кольченка і ще 33 українських політв'язнів та військовополонених звільнили у результаті обміну з російською стороною.

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Все по темі:

Крим, Олег Сенцов, Російська Федерація, Політв'язень, Зміни в житті, Арештант, Кремля.
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