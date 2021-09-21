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Україна — найгірша країна для еміграції: сестра Сенцова з матами оголосила про повернення в Росію

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Наталя Каплан Новина оновлена 21 вересня 2021, 07:59
Наталя Каплан

Вона зазначила, що керівництво РФ для неї вороже.

Журналістка Наталія Каплан, яка є двоюрідною сестрою Олега Сенцова, повідомила про те, що налагодити своє життя в Україні за п’ять років у неї не вийшло і вона повернеться в Росію. Зробила вона це в агресивній формі, надіславши країну "нах*й".

Відповідний пост і два подібного змісту вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

Перший пост Наталії Каплан
Перший пост Наталії Каплан

У своєму другому пості вона зазначила реакцію на перший, написала, що її потреби п’ять років ігнорувалися і заспокоїла тих, хто вважав що вона "продасться Путіну".

Другий пост Наталії Каплан
Другий пост Наталії Каплан

Третю публікацію вона присвятила тому, що Олег Сенцов вже вийшов з російських катівень і від неї можна відписуватися, а також зазначила, що вона "чужа".

Пости жінка написала пізно вночі в понеділок.

Третій пост Наталії Каплан
Третій пост Наталії Каплан

У коментарях до постів вона зазначила, що її сторінку не зламали. Також написала, що її пости можуть бути доказом тези про те, що народи "не брати". Однією з причин такого емоційної заяви стало те, що в Україні Наталя не змогла знайти роботу і її "використовували як сестру Сенцова".

Відповідь Наталії Каплан
Відповідь Наталії Каплан

У коментарях були і підтримуючі, але багато хто відзначив, що про Наталю не чули до того моменту, як вона "послала країну".

Вона вже заявляла про те, що бути сестрою Сенцова їй в тягар — в 2019 році.

Раніше "Телеграф" писав, що режисер і екс-арештант РФ Олег Сенцов висловився про Володимира Зеленського.

Теги:
#Україна #Критика #Олег Сенцов #Наталя Каплан
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