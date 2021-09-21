Україна — найгірша країна для еміграції: сестра Сенцова з матами оголосила про повернення в Росію
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Вона зазначила, що керівництво РФ для неї вороже.
Журналістка Наталія Каплан, яка є двоюрідною сестрою Олега Сенцова, повідомила про те, що налагодити своє життя в Україні за п’ять років у неї не вийшло і вона повернеться в Росію. Зробила вона це в агресивній формі, надіславши країну "нах*й".
Відповідний пост і два подібного змісту вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.
У своєму другому пості вона зазначила реакцію на перший, написала, що її потреби п’ять років ігнорувалися і заспокоїла тих, хто вважав що вона "продасться Путіну".
Третю публікацію вона присвятила тому, що Олег Сенцов вже вийшов з російських катівень і від неї можна відписуватися, а також зазначила, що вона "чужа".
Пости жінка написала пізно вночі в понеділок.
У коментарях до постів вона зазначила, що її сторінку не зламали. Також написала, що її пости можуть бути доказом тези про те, що народи "не брати". Однією з причин такого емоційної заяви стало те, що в Україні Наталя не змогла знайти роботу і її "використовували як сестру Сенцова".
У коментарях були і підтримуючі, але багато хто відзначив, що про Наталю не чули до того моменту, як вона "послала країну".
Вона вже заявляла про те, що бути сестрою Сенцова їй в тягар — в 2019 році.
Раніше "Телеграф" писав, що режисер і екс-арештант РФ Олег Сенцов висловився про Володимира Зеленського.
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