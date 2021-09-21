Укр

Украины - худшая страна для эмиграции: сестра Сенцова с матами объявила о возвращении в Россию

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Наталья Каплан Новость обновлена 21 сентября 2021, 07:59
Наталья Каплан

Она отметила, что руководство РФ для нее вражеское.

Журналистка Наталья Каплан, которая является двоюродной сестрой Олега Сенцова, сообщила о том, что наладить свою жизнь в Украине за пять лет у нее не вышло и она вернется в Россию. Сделала она это в агрессивной форме, послав страну "нах*й".

Соответствующий пост и два подобного содержания она разместила на своей странице в Facebook.

Первый пост Натальи Каплан
Первый пост Натальи Каплан

В своем втором посте она отметила реакцию на первый, написала, что ее потребности пять лет игнорировались и успокоила тех, кто считал ее "продавшейся Путину".

Второй пост Натальи Каплан
Второй пост Натальи Каплан

Третью публикацию она посвятила тому, что Олег Сенцов уже вышел из российских застенков и от нее можно отписываться, а также отметила, что она "чужая".

Посты женщина написала поздно ночью в понедельник.

Третий пост Натальи Каплан
Третий пост Натальи Каплан

В комментариях к постам она отметила, что ее не взломали. Также написала, что ее посты могут служить доказательством тезиса про то, что народы "не братья". Одной из причин такого эмоционального заявления стало то, что в Украине Наталья не смогла найти работу и ее "использовали как сестру Сенцова".

Ответ Натальи Каплан
Ответ Натальи Каплан

В комментариях были и поддерживающие, но многие отметили, что о Наталье не слышали до того момента, как она "послала страну".

Она уже заявляла о том, что быть сестрой Сенцова ей в тягость — в 2019 году.

Ранее "Телеграф" писал, что режиссер и экс-арестант РФ Олег Сенцов высказался про Владимира Зеленского.

Теги:
#Украина #Критика #Олег Сенцов #Наталья Каплан
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