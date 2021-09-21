Укр

"Обострилась депрессия": Сенцов оправдался за свою сестру, которая назвала Украину "худшей страной"

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Олег Сенцов и Наталья Каплан Новость обновлена 21 сентября 2021, 16:14
Олег Сенцов и Наталья Каплан

Режиссер извинился за слова двоюродной сестры

Бывший узник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов после слов своей двоюродной сестры Натальи Каплан, которая аргесивно отправила страну "на**уй", заявил, что это произошло на фоне обострения депрессии.

Об этом он написал во вторник, 21 сентября, на своей странице в Facebook.

Как отметил Сенцов, ему обидно, что его сестре сейчас очень плохо, и на фоне обострения депрессии она написала эти эмоциональные посты. Кроме того, режиссер извинился за слова Натальи Каплан и поблагодарил ее за поддержку.

Экс-политзаключенный Кремля также призвал с пониманием отнестись к тяжелому психологического состояния его двоюродной сестры и отметил, что женщина в таком состоянии уже длительное время.

Напомним, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан написала сразу три агрессивных поста об Украине на своей странице в Facebook. Сначала она заявила, что "Украина — худшая страна для эмиграции", отправив страну "нах*й". Во второй публикации добавила, что ее потребности пять лет игнорировались в Украине и успокоила тех, кто считал ее "запроданкой Путина". А в третьем посте попросила от нее отписаться, ведь "Сенцов вышел из тюрьмы".

К слову, Наталья Каплан получила украинское гражданство в мае 2019 года. До этого она была гражданкой Российской Федерации.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Сенцов ответил, что думает о возможном поход Зеленского на второй срок.

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#Украина #Олег Сенцов #Наталия Каплан
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