Укр

В Каменском девушка сожгла украинский флаг: "карма" настигла мгновенно (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Скриншот Новость обновлена 21 сентября 2021, 22:58
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После скандала, девушку отчислили из модельной школы.

В городе Каменское, что в Днепропетровской области, девушка на камеру сожгла украинский флаг.

Соответсвующее видео разлетелось по сети и вызвало бурную реакцию пользователей.

"Обдолбанная дура на камеру сжигает украинский флаг, хихикает и иронизирует, что это "не ее флаг". И не боится", — написал пользователь твиттера Илья Айзин.

Как оказалось, девушка посещала местную модельную школу, однако после резонанса в сети ее оттуда оперативно исключили.

"К нашему огромному сожалению, одна из наших учениц совершила совершенно недопустимый поступок по отношению к государственной символике. Мы не можем оставить данную ситуацию без внимания и публично заявляем, что данная ученица исключена из нашей школы", — сообщается в инстаграм учебного заведения.

В настоящее время, профиль девушки в инстаграме закрыт.

Профиль девушки в Инстаграм
Профиль девушки в Инстаграм

Как сообщалось ранее, двоюродная сестра режиссера и бывшего узника Кремля Олега Сенцова Наталия Каплан обматерила Украину и заявила, что уезжает в Россию.

Сам Сенцов попросил прощение за такое поведение сестры и отметил, что это произошло на фоне депрессии.

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#Днепропетровская область #Каменское
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