В Каменском девушка сожгла украинский флаг: "карма" настигла мгновенно (видео)
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После скандала, девушку отчислили из модельной школы.
В городе Каменское, что в Днепропетровской области, девушка на камеру сожгла украинский флаг.
Соответсвующее видео разлетелось по сети и вызвало бурную реакцию пользователей.
"Обдолбанная дура на камеру сжигает украинский флаг, хихикает и иронизирует, что это "не ее флаг". И не боится", — написал пользователь твиттера Илья Айзин.
Как оказалось, девушка посещала местную модельную школу, однако после резонанса в сети ее оттуда оперативно исключили.
"К нашему огромному сожалению, одна из наших учениц совершила совершенно недопустимый поступок по отношению к государственной символике. Мы не можем оставить данную ситуацию без внимания и публично заявляем, что данная ученица исключена из нашей школы", — сообщается в инстаграм учебного заведения.
В настоящее время, профиль девушки в инстаграме закрыт.
Как сообщалось ранее, двоюродная сестра режиссера и бывшего узника Кремля Олега Сенцова Наталия Каплан обматерила Украину и заявила, что уезжает в Россию.
Сам Сенцов попросил прощение за такое поведение сестры и отметил, что это произошло на фоне депрессии.
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