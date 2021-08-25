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"Росіяни краще е**них українців" — дівчина записала скандальний ТікТок і загрожувала спалити прапор України (відео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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"Росіяни краще е**них українців" — дівчина записала скандальний ТікТок і загрожувала спалити прапор України (відео) Новина оновлена 25 серпня 2021, 12:39

Читачі спільноти вирахували дівчину і змусили вибачитися.

Студентка з Сум записала скандальне відео для ТікТок, в якому з подругою танцюють дивний танець з битою і праскою, під сіпровід текстом, що містить образи в сторону українців. Також з’явилося відео, де дівчина з вікна знімає прапори в центрі Сум і загрожує його спалити.

Відео опублікували в Телеграм-групі "Катарсис".

За словами автора поста все три відео (в останньому вони зривають плакати про християнські цінності) йому надіслала дівчина, яку користувачі ідентифікували як Олену Павловську, студентку Сумського державного університету.

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Відзначимо, що аккаунт у Інстаграм повністю очищений, залишилося тільки кілька закріплених Сторіс. Крім них в соцмережі є тільки пост з вибаченнями.

"Щиро прошу вибачення, якщо мій контент образив особисті або патріотичні почуття когось із вас", — написано в повідомленні. Проте в коментарях дівчині рекомендують озиратися на вулиці.

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До того, як дівчина очистила сторінку читачі Катарсису зробили скріни її постів і фото.

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Раніше "Телеграф" писав, що неповнолітня блогерша вибачилася за образу української мови.

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