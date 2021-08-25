"Русские лучше е**ных украинцев" - девушка записала скандальный ТикТок и угрожала сжечь флаг Украины (видео)

Подписчики вычислили девушку и заставили извиниться.

Студентка из Сум записала скандальное видео для ТикТок, в котором с подругой танцуют странный танец с битой и утюгом, под музыку, содержащую оскорбления в сторону украинцев. Также появилось видео, где девушка из окна снимает флаги в центре Сум и угрожает их сжечь.

Видео опубликовали в Телеграм-группе "Катарсис".

По словам автора поста все три видео (в последнем они срывают плакаты про христианские ценности) ему прислала девушка, которую пользователи идентифицировали как Елену Павловскую, студентку Сумского государственного университета.

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Отметим, что аккаунт в инстаграм полностью очищен, осталось только несколько закрепленных сторис. Кроме них в соцсети есть только пост с извинениями.

" Искренне прошу прощения, если мой контент оскорбил личные или патриотические чувства кого-то из вас", — написано в сообщении. Тем не менее в комментариях девушке рекомендуют оглядываться на улице.

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До того, как девушка очистила страницу подписчики Катарсиса сделали скрины ее постов и фото.

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Ранее "Телеграф" писал, что несовершеннолетняя блогерша извинилась за оскорбление украинского языка.