На сжегшую украинский флаг школьницу из Каменского завели уголовное дело: что ей грозит

Максимальная санкция статьи — лишение свободы на три года.

Кроме того, что сжегшую украинский флаг девушку из Каменского выгнали из модельной школы, ей угрожает и криминальная ответственность. Девушке угрожает штраф, арест или лишение свободы согласно санкции статьи 338 УК.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области в Facebook.

Следователи открыли уголовное дело по факту надругательства над государственным символом. Следствие установило, что на видео сжигания украинского флага в соцсетях фигурирует школьница — 15-летняя учащаяся местного заведения образования.

Напомним, видео в сети появилось 21 сентября, на нем несовершеннолетняя сжигает флаг и утверждает, что он "не ее".

Когда ситуация приобрела огласку, она закрыла страницу в Инстаграме и написала "пойду выкинусь".

Ранее "Телеграф" писал, что подобный случай произошел в Сумах, правда там обошлось без вредительства для государственного символа. Девушка-студентка записала видео с оскорблениями и угрожала сжиганием флага. Ее также вычислили интернет-пользователи и заставили извиниться.

Также в Николаевской райгосадминистрации флаг Украины использовали в нестандартных целях — прикрыли дыру в потолке.