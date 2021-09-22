Укр

На сжегшую украинский флаг школьницу из Каменского завели уголовное дело: что ей грозит

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
117
Кадр из видео Новость обновлена 22 сентября 2021, 10:49
Кадр из видео

Максимальная санкция статьи — лишение свободы на три года.

Кроме того, что сжегшую украинский флаг девушку из Каменского выгнали из модельной школы, ей угрожает и криминальная ответственность. Девушке угрожает штраф, арест или лишение свободы согласно санкции статьи 338 УК.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области в Facebook.

Следователи открыли уголовное дело по факту надругательства над государственным символом. Следствие установило, что на видео сжигания украинского флага в соцсетях фигурирует школьница — 15-летняя учащаяся местного заведения образования.

Напомним, видео в сети появилось 21 сентября, на нем несовершеннолетняя сжигает флаг и утверждает, что он "не ее".

Когда ситуация приобрела огласку, она закрыла страницу в Инстаграме и написала "пойду выкинусь".

Ранее "Телеграф" писал, что подобный случай произошел в Сумах, правда там обошлось без вредительства для государственного символа. Девушка-студентка записала видео с оскорблениями и угрожала сжиганием флага. Ее также вычислили интернет-пользователи и заставили извиниться.

Также в Николаевской райгосадминистрации флаг Украины использовали в нестандартных целях — прикрыли дыру в потолке.

Теги:
#Днепропетровская область #Флаг Украины #Школьница #Каменское
Сергей Шефир - первый помощник президента Украины и основатель "Студии Квартал-95"
Политика
Сергея Шефира пытались убить: первые детали ЧП и фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Шефир - первый помощник президента Украины и основатель "Студии Квартал-95"
Сергея Шефира пытались убить: первые детали ЧП и фото
Дата публикации
Категория
Економіст Олексій Кущ
Если за кризис платят богатые - МВФ не нужен, с ним работают, когда платить будут бедные, - экономист Кущ
Дата публикации
Категория
Заместитель председателя партии «Батькивщина» Вадим Ивченко
Депутаты так напуганы возможным роспуском, что сделают все, чтобы усидеть в своих креслах — нардеп Ивченко
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Ковидом в Украине переболела уже половина населения, это приостановит новую волну болезни, — врач
Дата публикации
Категория
Жилье дорожает во всех регионах, но по-разному
«Вторичка» дорожает три года подряд: где в Украине самые дорогие и дешевые квартиры