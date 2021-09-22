Сожгла флаг Украины и извинилась "для галочки": как накажут школьницу из Каменского

Девочкой заинтересовались правоохранительные органы

В Каменском Днепропетровской области 15-летняя школьница во вторник, 21 сентября, на видео сожгла украинский флаг, а уже сегодня заявила, что сожалеет о содеянном.

Соответствующее видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Стало известно, что 15-летнюю нарушительницу зовут Ева Шапаренко. После того, как в сети распространили видео, где она со смехом сжигает украинский флаг, говоря при этом, что "он не мой", девушку сразу же исключили из модельной школы, где она обучалась.

Однако история этим не закончилась и девочкой заинтересовались правоохранительные органы. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье 338 (надругательство над государственным символом) Криминального кодекса Украины.

Согласно санкции статьи за содеянное 15-летней Еве грозит штраф в размере 850 гривен или арест сроком до шести месяцев. Также по этой статье человека могут лишить свободы на срок до трех лет.

Также стоит отметить, что после активных обсуждений инцидента в соцсетях, девушка закрыла страницу в Instagram и написала "пойду выкинусь".

Судя по видео с извинениями девушки, в содеянном она не сильно раскаивается. Пользователи сети говорят, что оно скорее было сделано "для галочки", чем из искренних побуждений.

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, в Сумах студентка срывала флаги Украины из зданий и грозилась их сжечь, ее заставили извиниться.