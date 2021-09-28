Підлітки розгромили орендований будинок під Одесою: господар має намір йти до суду

Господар будинку говорить, що підлітки спочатку здалися йому адекватними.

Господар будинку, який рознесла група підлітків, заявив, що має намір звернутися до суду за компенсацією збитків.

Про це пише УСІ.

Історія сталася напередодні в селі Прилиманському, що в Одеській області. Тоді підлітки зняли двоповерховий будинок, щоб відсвяткувати 16-річчя одного з них, проте вечірка пішла не за планом.

Власник будинку Микола заявив, що молоді люди виглядали цілком адекватними та внесли завдаток.

"Ми й припустити не могли, що таке станеться. Ми були в шоці", — говорить він.

За його словами, про подію він дізнався, коли до нього зателефонували сусіди і заявили, що з вікон його будинку летить меблі та побутова техніка.

Власник будинку вказав, що молоді люди рознесли шафу, зламали більярдний стіл, зруйнували навісні стелі, розбили вікно і завдали інші пошкодження оселі.

Як повідомляє видання, в поліції особистості малолітніх вандалів встановили, але справа відкривати відмовилися, оскільки не побачили для цього причин.

Підлітки ж у своїх соціальних мережах заявили, що компенсувати збитки не мають наміру і взагалі батьки вже "все порішали".

Господар будинку же робить ремонт і підраховує збитки. Просто так справу він залишати не збирається і каже, що має намір подати в суд.

Як повідомлялося раніше, подібні випадки не поодинокі в Україні. Так у квітні група малолітніх блогерів зняла квартиру і влаштувала там погром. Тоді збитки оцінили в 370 тисяч гривень, а справа дійшла до суду.