В Киеве будут судить ТикТокеров: ради просмотров они разгромили арендованную квартиру (фото)

В Киеве перед судом предстанут молодые люди, которые устроили погром в съемной квартире на Печерске ради видео в TikTok.

Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Печерская окружная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении пятерых местных жителей, которые 11 апреля 2020 года взяли в аренду посуточно квартиру по бульвару Леси Украины и разгромили ее.

Правоохранители сообщают, что поздно вечером, 11 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди начали крушить в квартире мебель и портить интерьер: кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся в квартире бытовую технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы, мебель, в том числе стеклянные и тому подобное.

Кроме того, молодые люди курили сигареты и громко слушали музыку, чем мешали другим жителям дома.

В общем злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму свыше 370 тыс. гривен.

Кроме того, они снимали свои действия на камеру мобильного телефона и в дальнейшем отснятое видео разместили в Tik-Tok.

Действия нарушителей правоохранители квалифицировали как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Сейчас обвинительный акт направили в Печерский районный суд Киева для дальнейшего рассмотрения дела.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как киевская блогерша под ником "ttiisshhiinnaa" вместе со своим парнем и друзьями разгромили номер в одной из гостиниц Киева.