"Мы сняли два номера, один полностью раз*бали": блогер ttiisshhiinnaa попала в еще один скандал (видео)

Киевская блогерша под ником "ttiisshhiinnaa" попала в очередной скандал. Девушка вместе со своим парнем и друзьями разгромили номер в одной из гостиниц Киева. Компания сняла два номера в отеле и устроила там вечеринку, кадры с которой блогер публиковала на своей странице в Инстаграм.

В итоге их "вечеринку" разогнали охранники из компании "Сириус", а затем и полиция. Парня блогерши Сергея даже заковали в наручники и отвезли в отделение.

Девушка заявляет, что она и ее молодой человек к разрухе не причастны, и вообще были в другом номере, а погром устроили ее друзья. Также она обвинила правоохранителей в избиении ее возлюбленного. На своих видео она не стесняется в выражениях, использует нецензурщину, оскорбляет полицейских, и в общем ведет себя вызывающе.

Стоит отметить, что компания изрядно пьяна, а возможно и чего более. На некоторых видео были видны таблетки, да и судя по Инстаграму блогерши, покурить они тоже не против.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tishina.privat

Видео из инстаграм-сториз девушки опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

В видео присутствует нецензурная лексика:

Несмотря на заявления о своей невиновности в разгроме, у блогерши в сторис множество доказательств обратного. Девушка ходила по квартире и показывала изрисованные стены и зеркало в ванной, залитый водой пол, перевернутую мебель. Помимо этого, ее парень сломал кровать, а после они еще и уронили телевизор.

Также, блогер рассказала, как она видит эту ситуацию.

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