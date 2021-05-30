"Ее с самого начала несло": Ольга Бузова отличилась своим выступлением в Волгограде (видео)

Звезда реалити "Дом-2", российская телеведущая и певица Ольга Бузова, которая разозлила сеть оголенным фото на фоне храма в Волгограде, в субботу, 29 мая, выступила на местном музыкальном фестивале ParkSeason-2021. В очередной раз артистка получила как восторженные комплименты своих фанатов, так и возмущение волгоградцев.

Как сообщается в Инстаграм-странице "Блокнот Волгоград", Бузова задержала свое выступление на целый час. Вскоре, якобы пьяная, звезда появилась на сцене в довольно откровенном наряде и выругалась в микрофон, а ведь многие пришли на фестиваль с детьми.

"Не совсем понятно, что происходит. У нее заплетался язык, люди рядом со мной стоят в недоумении", - прокомментировали зрители.

Также певица повергла всех в шок, когда она неожиданно заявила со сцены: "Мне 35 лет, и я дура".

Монологи исполнительницы порой были абсолютно бессвязны, а зрители засомневались в ее адекватном состоянии.

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После того, как присутствующие прослушали песни Ольги, она исчезла со сцены. Ничего не понимающим волгоградцам пришлось смотреть на подтанцовку, которая продолжала исполнять номер без артистки.

Видео со своего выступления в Волгограде поделилась сама артистка в сториз Инстаграма:

Напомним, что ранее Ольга Бузова попала в больницу, а причина ее возможной госпитализации была высмеяна в сети.