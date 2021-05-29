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"Ольга, на фоне храма? Вы серьезно?!": Бузова разозлила сеть неуместным фото

"Ольга, на фоне храма? Вы серьезно?!": Бузова разозлила сеть неуместным фото
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ольги Бузовой

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, ягодицы которой недавно сравнили в сети, снова вызвала споры из-за своей пятой точки.

35-летняя звезда "Дома-2" в субботу, 29 мая, на своей официальной странице в Инстаграме опубликовала полуоголенное фото, сделанное на балконе ее гостиничного номера в Волгограде, где в эти дни проходит музыкальный фестиваль ParkSeason. Все бы ничего, если бы новый снимок Бузовой не был сделан на фоне местного храма.

"Волгоград. Уже собираюсь к вам", - написала Ольга к фото.

Добавим, что возле храма Александра Невского уже многие десятилетия красуется сквер, горит Вечный огонь у монумента-стелы. Незадолго до размещения этого фото певица прошлась к этим местам.

Россияне, понятно, не оценили очередной "воодушевленный" пост Бузовой. Многие подписчики недоумевают, как можно было сфотографировать свои "булки" напротив священного места.

Ранее Ольга Бузова так же была раскритикована за позирование на балконе без белья. После хейта фото телеведущая удалила.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Волгоград, Ольга Бузова.
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