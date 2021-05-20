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"Что-то с попой у Оли не то": в сети сравнили ягодицы Бузовой на фото

"Что-то с попой у Оли не то": в сети сравнили ягодицы Бузовой на фото
Обновлено 20:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ольги Бузовой

Российская телеведущая Ольга Бузова, причину госпитализации которой высмеяли в сети, 20 мая продемонстрировала в соцсети свои ягодицы.

Новое фото в Инстаграме 35-летняя звезда выставила после того, как ее бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов сообщил, что станет отцом в четвертый раз.

"Тренеру привет", - написала Бузова в новом посте.

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После публикации телеведущую захейтили в комментариях.

Также в сети сравнили новое фото Бузовой с публикацией, сделанной в январе, когда звезда реалити-шоу "Дом-2" отдыхала на Мальдивах.

После негативной оценки Ольга решила ответить. В новом посте девушка отметила, что с 13 лет работает над своим телом и не фотошопит свои снимки, разве что "подшаманивает личико".

Ранее в сети гадали, что причиной госпитализации российский звезд могло быть отравление после празднования 54-летия Филиппа Киркорова.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Ольга Бузова.
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