"Переборщил у Фили на ДР?" В сети гадают, от чего лечатся российские звезды (фото, видео)

В воскресенье, 2 мая, российский эстрадный певец и актер Филипп Киркоров громко отпраздновал свой день рождения - 30 апреля звезде исполнилось 54 года. Праздник был специально перенесен на Пасху.

На вечеринке бывшего супруга Аллы Пугачевой пришли поздравить многие представители российского шоу-бизнеса, среди которых можно выделить Ольгу Бузову, Ксению Собчак, Алсу, Лолиту, Григория Лепса, Валерию, Иосифа Пригожина, а также супругов - Регину Тодоренко и Влада Топалова.

И вот на днях стало известно, что Бузова, Тодоренко и Топалов были госпитализированы. Причины нахождения в больницах никто из звезд не называет.

Как сообщила представительница Регины изданию "РБК" "С Региной все в порядке. Я думаю, что никаких дополнительных комментариев не будет". 6 мая певица выложила общий снимок с Топаловым, который лежит на больничной койке.

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Тем временем Ольга Бузова выкладывает в сториз Инстаграма видео, на которых выглядит не очень хорошо. По словам 35-летней звезды, он отходит от наркоза после операции. В том, что это просто очередной пиар ход, допускает коллега Ольги Рустам Солнцев.

"Потому что им в голову часто приходят идеи, которыми, как им кажется, они будоражат население", - сказал ведущий "Дома-2" изданию Teleprogramma.pro.

В комментариях к публикациям в соцсети самих звезд, так и на их фан-страничках пользователи подметили интересную взаимосвязь - якобы они попали в стационар после празднования дня рождения Киркорова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после дня рождения Филиппа Бедросовича поползли новые слухи о его нетрадиционной ориентации.