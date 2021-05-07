"Переборщил у Фили на ДР?" В сети гадают, от чего лечатся российские звезды (фото, видео)

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Пятница, 07.05.2021
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Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 2 мая, российский эстрадный певец и актер Филипп Киркоров громко отпраздновал свой день рождения - 30 апреля звезде исполнилось 54 года. Праздник был специально перенесен на Пасху.

На вечеринке бывшего супруга Аллы Пугачевой пришли поздравить многие представители российского шоу-бизнеса, среди которых можно выделить Ольгу Бузову, Ксению Собчак, Алсу, Лолиту, Григория Лепса, Валерию, Иосифа Пригожина, а также супругов - Регину Тодоренко и Влада Топалова.

И вот на днях стало известно, что Бузова, Тодоренко и Топалов были госпитализированы. Причины нахождения в больницах никто из звезд не называет.

Как сообщила представительница Регины изданию "РБК" "С Региной все в порядке. Я думаю, что никаких дополнительных комментариев не будет". 6 мая певица выложила общий снимок с Топаловым, который лежит на больничной койке.

 
 
 
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A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko)

Тем временем Ольга Бузова выкладывает в сториз Инстаграма видео, на которых выглядит не очень хорошо. По словам 35-летней звезды, он отходит от наркоза после операции. В том, что это просто очередной пиар ход, допускает коллега Ольги Рустам Солнцев.

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"Потому что им в голову часто приходят идеи, которыми, как им кажется, они будоражат население", - сказал ведущий "Дома-2" изданию Teleprogramma.pro.

В комментариях к публикациям в соцсети самих звезд, так и на их фан-страничках пользователи подметили интересную взаимосвязь - якобы они попали в стационар после празднования дня рождения Киркорова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после дня рождения Филиппа Бедросовича поползли новые слухи о его нетрадиционной ориентации.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 210

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Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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