С казачим хором и гигантским тортом имени себя: стало известно, как Киркоров отметил 54-летие (видео)

30 апреля 2021 года король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров отметил свое 54-летие. Однако грандиозное празднование артист перенес на воскресенье, 2 мая, которое он совместил с Пасхой и финалом шоу "Маска".

На своей странице в Инстаграме Филипп Бедросович опубликовав видео, на котором показал, как прошла грандиозная вечеринка в одном из московских загородных комплексов.

"Это невероятный вечер! Спасибо всем моим гостям и лучшим друзьям за праздничное настроение, которое подарили! Вы сделали мой день!" - подписал ролик Киркоров.

Филипп Бедросович решил не мелочиться и закатил огромную вечеринку, на которую пригласил множество своих звездных друзей. На вечеринке можно было увидеть Юсифа Эйвазова, Игоря Крутого с сестрой, Марув, Стаса Михайлова, Валерию и Иосифа Пригожина, Лолиту, Ольгу Бузову, Джони и многих других артистов.

Помимо этого Киркоров пригласил казачий хор, который исполнил артистку песню-подарок "Многая лета". Да и сам именинник периодически радовал своих гостей своим пением.

Ну и конечно какой день рождение проходит без торта. Филипп Кркоров заказал роскошный десерт, который украсили логотипами люксовых брендов, а на верхушке стояла сахарная фигурка певца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Ранее, "Телеграф" писал, что в свой 54-ты день рождения Филипп Киркоров презентовал новый клип, которы был снят совместно с певицей MARUV.