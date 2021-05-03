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С казачим хором и гигантским тортом имени себя: стало известно, как Киркоров отметил 54-летие (видео)

С казачим хором и гигантским тортом имени себя: стало известно, как Киркоров отметил 54-летие (видео)
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram

30 апреля 2021 года король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров отметил свое 54-летие. Однако грандиозное празднование артист перенес на воскресенье, 2 мая, которое он совместил с Пасхой и финалом шоу "Маска". 

На своей странице в Инстаграме Филипп Бедросович опубликовав видео, на котором показал, как прошла грандиозная вечеринка в одном из московских загородных комплексов. 

"Это невероятный вечер! Спасибо всем моим гостям и лучшим друзьям за праздничное настроение, которое подарили! Вы сделали мой день!" - подписал ролик Киркоров. 

Филипп Бедросович решил не мелочиться и закатил огромную вечеринку, на которую пригласил множество своих звездных друзей. На вечеринке можно было увидеть Юсифа Эйвазова, Игоря Крутого с сестрой, Марув, Стаса Михайлова, Валерию и Иосифа Пригожина, Лолиту, Ольгу Бузову, Джони и многих других артистов.  

Помимо этого  Киркоров пригласил казачий хор, который исполнил артистку песню-подарок "Многая лета". Да и сам именинник периодически радовал своих гостей своим пением. 

Ну и конечно какой день рождение проходит без торта. Филипп Кркоров заказал роскошный десерт, который украсили логотипами люксовых брендов, а на верхушке стояла сахарная фигурка певца.

 
 
 
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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Ранее, "Телеграф" писал, что в свой 54-ты день рождения Филипп Киркоров презентовал новый клип, которы был снят совместно с певицей MARUV.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 188

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Праздник, Филипп Киркоров, Певец, День рождение.
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