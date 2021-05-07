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Бузова попала на больничную койку из-за "загадочной" болезни (видео)

Бузова попала на больничную койку из-за "загадочной" болезни (видео)
Обновлено 09:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram olgabuzovateam

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, которая приняла решения покинуть реалити-шоу "Дом-2", на днях была экстренно госпитализирована. Ей была сделана операция, но своего диагноза 35-летняя звезда пока не раскрывает.

Официальная страница в Инстаграме Ольги была закрыта, но некоторым источникам удалось добыть несколько видео со сториз.

"Простите, что не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза, думала, что приду в себя и все расскажу, но не могу до сих пор этого сделать. Ночью поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под контролем врачей. Еще немного полежу, потому что очень хочется спать. Главное, что мама с папой знают: все хорошо. Не переживайте, все нормально", - еле выговорила Бузова.

Комментарии к публикации Telegram-канала "Звездач" оказались неоднозначными. Некоторый пользователи пожелали звезде быстрого выздоровления, а другие обвинили ее в неправдоподобности.

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Отметим, что похожая ситуация наблюдается и с мужем телеведущей и певицы Регины Тодоренко - Владом Топаловым, который также сейчас находится в больнице по необъяснимым причинам. Примечательно, что все звезды недавно были на вечеринке в честь 54-летия Филиппа Киркорова.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 234

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Здоровье, Больницы, Ольга Бузова.
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