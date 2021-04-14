"Моя история закончена": Ольга Бузова решила покинуть шоу "Дом-2" спустя 17 лет

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова на протяжении 17 лет была связана с реалити "Дом 2", новый сезон которого стартует 19 апреля на российском телеканале "Ю" под названием "Дом-2. Новая любовь".

Ранее сообщалось, что шоу выйдет в эфир со старыми ведущими - Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым. Однако 13 апреля Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграм, что уходит с проекта.

"После долгих раздумий, я все же решила покинуть шоу “Дом-2”, с которым провела 17 лет своей жизни" - написала артистка, прикрепив к посту несколько снимков, что были сделаны за время, пока она была на проекте.

Ольга добавила, что это решение далось ей достаточно сложно, но, она должна идти дальше. И 12.04.2021 года ее история и жизнь, связанная с реалити-шоу "Дом-2" официально закончилась.

"Я покидаю шоу, как участница и как ведущая" - пишет Бузова.

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В свою очередь телеграмм-канал "YOBAJUR" сообщает, что канал ТНТ якобы заплатил Бузовой, чтобы она не переходила на другой телеканал и пообещали сделать новое шоу персонально для нее.

Ранее, "Телеграф" писал, что в декабре 2020 года в сети появилась информация, что проект "Дом-2" закрывается. Однако позже оказалось, что это не так. Видимо слух о закрытии был очередным пиар-ход со стороны продюсеров реалити.