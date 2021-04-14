Скачать
Среда, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком
В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал
Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал

"Моя история закончена": Ольга Бузова решила покинуть шоу "Дом-2" спустя 17 лет

"Моя история закончена": Ольга Бузова решила покинуть шоу "Дом-2" спустя 17 лет
Обновлено 09:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова на протяжении 17 лет была связана с реалити "Дом 2", новый сезон которого стартует 19 апреля на российском телеканале "Ю" под названием "Дом-2. Новая любовь". 

Ранее сообщалось, что шоу выйдет в эфир со старыми ведущими - Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым. Однако 13 апреля Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграм, что уходит с проекта. 

"После долгих раздумий, я все же решила покинуть шоу “Дом-2”, с которым провела 17 лет своей жизни" - написала артистка, прикрепив к посту несколько снимков, что были сделаны за время, пока она была на проекте.

"Дому-2" быть: объявлен новый набор в популярное реалити

Ольга добавила, что это решение далось ей достаточно сложно, но, она должна идти дальше. И 12.04.2021 года ее история и жизнь, связанная с реалити-шоу "Дом-2" официально закончилась.

"Я покидаю шоу, как участница и как ведущая" - пишет Бузова. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

В свою очередь телеграмм-канал "YOBAJUR" сообщает, что канал ТНТ якобы заплатил Бузовой, чтобы она не переходила на другой телеканал и пообещали сделать новое шоу персонально для нее.

Ранее, "Телеграф" писал, что в декабре 2020 года в сети появилась информация, что проект "Дом-2" закрывается. Однако позже оказалось, что это не так. Видимо слух о закрытии был очередным пиар-ход со стороны продюсеров реалити.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 135

Все по теме:

Дом-2, Шоу, Новости Ольга Бузова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Били кирпичом до потери сознания: в Харькове напали на молодого парня (видео)
02 Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ
03 Россию накроет цинковый ливень, а у Путина появится очередной горб позора: Невзоров описал сценарий "будущей" войны
04 "Девочки снимались ню для Playboy": вернувшуюся из ОАЭ украинку уличили во лжи
05 Путин торгуется с Западом: Гордон объяснил, зачем Россия бряцает оружием у границ с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина
Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
США и Великобритания готовятся полностью вывести свои войска из Афганистана: что об этом известно
США и Великобритания готовятся полностью вывести свои войска из Афганистана: что об этом известно
Какой праздник 14 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь