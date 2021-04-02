Бузова вернется в "Дом-2": в России решили дать проекту новую жизнь

В начале февраля этого года стало известно о наборе новых участников для обновленного реалити-шоу "Дом-2". Теперь же появилась официальное заявление, что выход новых выпусков скандального проекта стартует с 19 апреля на российском телеканале "Ю".

Как сообщает Telegram-канал Super.ru, шоу будет носить названием "Дом-2. Новая любовь", а вот ведущие останутся прежними: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

Среди новых участников появятся также и всем знакомые лица, так называемые "звезды проекта", которые так и не смогли обрести личное счастье, поэтому вновь попытаются найти любовь: Алена Рапунцель, Максим Моргенштерн, Надежда Ермакова, Глеб Жемчугов, Рима Пенджиева.

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Напомним, что о закрытии "Дома-2" поклонники проекта узнали в декабре 2020 года. Позже в сети появились слухи, что это очередной пиар-ход со стороны продюсеров реалити.