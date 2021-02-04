"Дому-2" быть: объявлен новый набор в популярное реалити

Спустя полтора месяца после новости о закрытии шоу "Дом-2" экс-участница и сотрудница кастинг-службы шоу Надежда Ермакова на своей странице в Инстаграме сообщила, что "Дом-2" объявил новый кастинг.

Новые выпуски должны показывать на канале СТС Love.

"Если тебе от 18 до 25, ты мечтаешь о любви и славе, ты творческий музыкант и хочешь чтобы об этом узнала вся страна, а еще у тебя много амбиций, идей и ты точно яркий представитель современной интересной молодёжи, тогда присылай заявку", - пишется в объявлении.

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В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Некоторые огорчились, что больше не увидят старых героев; другие выразили надежду, что реалити станет поинтереснее.

Напомним, что в декабря прошлого года появилась информация о том, что спустя 16 лет трансляции реалити-шоу "Дом-2" на российском канале НТН, скандальный проект закрывается. Причиной тому стали низкие рейтинги и участие "стареньких" участников, которые поднадоели зрителю. Но позже в сети создателей реалити начали подозревать в очередном пиар-ходе, а сама передача не закроется, а только обновит свой формат. Так и случилось.